Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, issu du parti républicain, a apporté jeudi son soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que le président Joe Biden a critiqué cette semaine la réforme de la justice promue par le gouvernement israélien.

"Le Premier ministre Netanyahou est un patriote israélien, un homme d'État et, surtout, un grand ami des États-Unis d'Amérique. Les sociétés libres ont des débats vigoureux et ouverts. Israël ne fait pas exception. Je soutiens le Premier ministre Netanyahou, et le soutien de l'Amérique à la démocratie forte et dynamique d'Israël est inébranlable. Le moment est venu pour les Américains de s'unir pour soutenir notre longue amitié, mutuellement respectueuse et importante, avec Israël", a déclaré Kevin McCarthy dans un communiqué.

Mardi, Joe Biden a déclaré "espérer" que le gouvernement israélien "renonce" à sa réforme de la justice, pour laquelle des négociations étaient en cours mercredi entre majorité et opposition. "Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie et je pense que je me suis fait comprendre", a dit le président américain en marge d'une visite en Caroline du Nord.

ANDREJ IVANOV / AFP Le président américain Joe Biden tient une conférence de presse à Ottawa, Canada, le 24 mars 2023.

En réponse, Netanyahou a rappelé que l'alliance entre Israël et les États-Unis est "inébranlable" lors du Sommet pour la démocratie. "Israël et les États-Unis ont eu des divergences occasionnelles, mais je veux vous assurer que l'alliance entre la plus grande démocratie au monde et la démocratie forte, fière et indépendante, qu'est Israël, au cœur du Moyen-Orient, est inébranlable. Rien ne peut changer cela", a déclaré M. Netanyahou à ce sommet virtuel.