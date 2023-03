Antony Blinken et Eli Cohen réaffirment l’importance des liens entre Israël et les États-Unis

"Nous avons discuté de l'importance de nos relations bilatérales et de notre engagement à empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue israélien Eli Cohen ont réaffirmé jeudi "l'importance" des liens entre les États-Unis et Israël, après un rare différend public entre les deux alliés, a indiqué le département d'État américain.

Des échanges tendus ont eu lieu cette semaine entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au sujet de la réforme du système judiciaire proposée par le gouvernement israélien, qui a déclenché des manifestations massives dans tout le pays.

"Nous avons discuté de l'importance de nos relations bilatérales, des efforts visant à faire progresser la normalisation et de notre engagement à empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire", a écrit le chef de la diplomatie américaine sur Twitter, ajoutant que les États-Unis restaient attachés à la solution à deux États.

Antony Blinken a appelé Eli Cohen et a "réaffirmé l'importance des relations bilatérales durables entre les États-Unis et Israël", a indiqué et le porte-parole du département d'État américain Vedant Patel. Le plus haut diplomate américain "a souligné l'importance de s'abstenir d'actions unilatérales qui exacerbent les tensions", a-t-il insisté dans son communiqué.