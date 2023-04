Le journal estime que la réforme de la justice n'est que le "début d'une vaste campagne menée par les partis extrémistes religieux au gouvernement"

Le journal américain New York Times s'est prononcé en faveur de la poursuite des pressions internationales sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, en particulier de la part des États-Unis, pour faire échouer l'adoption de la réforme judiciaire.

Dans un éditorial publié samedi, le journal estime que la réforme de la justice n'est que le "début d'une vaste campagne menée par les partis extrémistes nationalistes et religieux au gouvernement", qui réclament la liberté d'agir et de construire en Cisjordanie et qui, selon lui, relèguera "les citoyens arabes du pays au statut de citoyens de seconde classe".

Selon le New York Times, "ces mesures vont fondamentalement changer l'identité d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, une identité qui a toujours reposé sur un équilibre délicat entre le laïc et le religieux et rendra l'idée d'établir un État palestinien impossible."

"Netanyahou doit comprendre que fermer la porte aux négociations avec les Palestiniens mettra en danger les liens délicats qu'Israël a forgés avec les pays arabes à travers les accords d'Abraham", poursuit encore l'éditorial.

"La voie des partis religieux et nationalistes extrémistes en Israël est destructrice pour Israël, pour le processus de paix, pour les jeunes relations d'Israël avec les pays arabes et pour la longue relation avec les États-Unis", soutient encore le journal.