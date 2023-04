Le PM israélien a fait allusion aux récentes frappes qui ont visé des cibles iraniennes en Syrie ces derniers jours

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que le pays faisait payer "un lourd tribut" aux régimes qui soutiennent le terrorisme en dehors des frontières d'Israël, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, faisant allusion aux trois séries de frappes qui ont visé des cibles iraniennes en Syrie ces derniers jours.

"Nous agissons contre le terrorisme de deux manières : premièrement, nous agissons et luttons contre les terroristes eux-mêmes. Ces derniers mois, nos forces ont éliminé des dizaines de terroristes et en ont arrêté des centaines d'autres", a-t-il rappelé.

"Deuxièmement, nous faisons payer un lourd tribut aux régimes qui soutiennent le terrorisme en dehors des frontières d'Israël. Je suggère à nos ennemis de ne pas commettre d'erreur. Le débat interne en Israël ne nuit pas et ne nuira pas à notre détermination, à notre force et à notre capacité à agir contre nos ennemis sur tous les fronts, où et quand ils l'exigeront", a ajouté le Premier ministre.

Marc Israel Sellem/POOL Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem

Netanyahou a également évoqué la réforme judiciaire, indiquant que l'opposition et la coalition sont en train de négocier en vue de parvenir à un accord élargi. "Je voudrais vous rappeler qu'avant les élections, de nombreux dirigeants de l'opposition actuelle étaient favorables à des changements fondamentaux dans le système judiciaire. Il y a donc une base pour des accords de bonne foi", a-t-il souligné.