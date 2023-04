"Il se peut notamment que l'Iran ait 'sacrifié' ce drone afin de tester et d'observer les agissements de l'armée israélienne"

Les forces israéliennes ont récupéré lundi matin les débris d'un drone iranien présumé qui s'est infiltré en territoire israélien depuis la Syrie dimanche soir.

Selon les médias, le drone, qui a entraîné le déploiement d'hélicoptères et d'avions de chasse de Tsahal, n'a pas été abattu par un missile mais à l'aide d'outils de cyberguerre, également connus sous le nom de "soft kill". La neutralisation de l'engin a eu lien en zone dégagée et n'a pas déclenché d'alarme.

"Tsahal a précisé que ce drone n'avait pas représenté de danger, il ne s'agissait donc pas d'un drone armé destiné à perpétrer un attentat ou à viser une cible déterminée. L'engin était donc peut-être un drone espion. La question est de savoir si son incursion en territoire israélien était intentionnelle ou si elle résulte d'une perte de contrôle", a indiqué sur i24NEWS Raphael Jérusalmy, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal.

"Il se peut notamment que l'Iran ait 'sacrifié' ce drone afin de tester et d'observer les agissements de l'armée israélienne : son temps de réaction, le type d'appareils déployés etc. La dernière possibilité est que cet engin ait été envoyé par Téhéran comme une provocation et une réponse aux derniers raids israéliens présumés en Syrie", a-t-il ajouté.

Deux heures après que le drone a été abattu, des explosions ont été entendues à l'aéroport près de Damas. Cinq soldats syriens ont été blessés samedi après minuit lors d'un raid aérien attribué à Israël près de Homs, dans le centre de la Syrie, a indiqué l'agence de presse officielle syrienne SANA. Il s'agit de la troisième frappe en Syrie en plus de trois jours, après que la capitale Damas a été ciblée deux nuits consécutives, les 30 et 31 mars, par des raids aériens imputés à Israël.

A la suite du dernier raid sur la capitale syrienne, l'Iran a blâmé Israël pour la mort de deux conseillers militaires du Corps des gardiens de la révolution islamique et promis des représailles. "Le régime sioniste factice et criminel recevra sans aucun doute la réponse à ce crime", ont-ils déclaré dans un communiqué.