Tsahal a également arrêté deux Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l’attaque du 25 mars à Hawara, où deux soldats israéliens ont été blessés

Deux Palestiniens armés ont été tués lundi matin dans des échanges de tirs avec les forces israéliennes qui menaient une opération antiterroriste dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement palestinien du Fatah, ont publié un communiqué affirmant que deux de leurs membres avaient été tués lors d'affrontements avec les forces israéliennes à Naplouse. Ils ont été identifiées comme étant Mohammed Abu Bakr et Muhammad Nasser Said.

Lors de la même opération, les troupes israéliennes ont arrêté deux Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l’attaque terroriste perpétrée à Hawara le 25 mars dernier, au cours de laquelle deux soldats israéliens ont été blessés. Les deux suspects appréhendés sont Ezz Touqan et Nidal Tabanja.

Le bureau du porte-parole de Tsahal a confirmé que les deux suspects détenus "avaient aidé le terroriste qui a perpétré l'attentat à Hawara le 25 mars 2023". " Au cours de l'opération, les soldats ont fait feu sur des hommes qui leur tiraient dessus. En outre, les soldats ont localisé et confisqué des équipements militaires, un pistolet et des munitions", précise le communiqué militaire. "De plus, les forces ont localisé et saisi le véhicule à partir duquel une attaque par balles a été menée à Hawara le 26 février 2023".

Samedi dernier, deux soldats israéliens ont été blessés par des terroristes à bord d’un véhicule à Hawara, alors qu'ils assuraient la sécurité d’une route au sud de Naplouse. Cet attentat était le troisième à être commis à Hawara en l’espace de quelques semaines.