Le ministre israélien des Affaires étrangères se rend en République Tchèque

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen est parti ce lundi pour une visite diplomatique en République tchèque, qui préside actuellement le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Cette visite s'inscrit dans le cadre de la lutte politique contre l'Iran, de la promotion des sanctions internationales à son encontre et du renforcement des relations entre les deux pays.

Au cours de cette visite, il rencontrera le président du pays Petr Pavel, et son homologue Jan Lipavsky. Le ministre des Affaires étrangères rencontrera également des responsables avec lesquels il s'entretiendra de l'approfondissement des relations entre Israël et la République tchèque dans les domaines de l'économie, du climat ou encore de la sécurité régionale.

"Les pays européens comprennent plus que jamais la menace iranienne et se mobilisent pour agir contre elle. Lors des réunions en République tchèque, qui est l'un de nos meilleurs amis en Europe et qui préside actuellement le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, nous discuterons des moyens de mettre un terme aux tentatives de l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et de repousser les armes terroristes de l'Iran. Nous renforcerons les liens solides et profonds avec nos partenaires", a déclaré M. Cohen.

Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu par téléphone avec son homologue française, Catherine Colonna, sur les moyens d'arrêter le programme nucléaire iranien.

Fin janvier, le ministre des Affaires étrangères israélien et son homologue tchèque s'étaient entretenus au téléphone et s'étaient engagés à renforcer les liens entre les deux pays dans une variété de domaines.