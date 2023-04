Israël : Paris déplore les violences en Cisjordanie et la montée des tensions à Jérusalem

La ministre a rappelé "la nécessité de s'abstenir de toute mesure unilatérale, en particulier en matière de colonisation"

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rappelé lundi à son homologue israélien Eli Cohen "la nécessité de s’abstenir de toute mesure unilatérale" face à la détérioration de la situation en Cisjordanie et la montée des tensions à Jérusalem, lors d'un entretien téléphonique.

"Face à la détérioration de la situation en Cisjordanie et à la montée des tensions à Jérusalem, la ministre a rappelé la nécessité de s'abstenir de toute mesure unilatérale, en particulier en matière de colonisation, et de respecter les engagements pris récemment à Aqaba et à Sharm el-Sheikh", souligne le ministère dans un communiqué.

Mme Colonna a également souligné "l'urgence de redonner un horizon politique pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens, dans le cadre de deux États, vivant côte à côte en paix et en sécurité et a souligné la nécessité de préserver le statu quo historique sur les Lieux Saints à Jérusalem", en rappelant "la condamnation par la France de toutes les attaques contre des civils".