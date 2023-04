Deux morts dans une nouvelle frappe aérienne attribuée à Israël sur la Syrie

Il s'agit de la quatrième frappe aérienne sur la Syrie attribuée à Israël en une semaine

Deux civils ont été tués dans une frappe aérienne attribuée à Israël qui a visé Damas dans la nuit de lundi à mardi, affirme l'agence de presse officielle syrienne SANA. Les systèmes de défense aérienne syriens ont intercepté les missiles peu après minuit et en ont abattu certains. Une source militaire a déclaré que l'attaque avait également causé des dégâts matériels.

Quelques heures plus tard, le ministère syrien de la Défense a confirmé l'attaque et l'a imputée à Israël. "Vers 00h15, l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne depuis les régions du Golan et de Tibériade contre des cibles à Damas et dans le sud de la Syrie. Les systèmes de défense aérienne syriens ont abattu la plupart des missiles israéliens", a déclaré le ministère dans un communiqué. "L'attaque a fait deux morts parmi les civils et endommagé des biens", a ajouté le ministère.

Il s'agit de la quatrième frappe aérienne sur la Syrie attribuée à Israël en une semaine. Les 30 et 31 mars et le 2 avril, lors de frappes attribuées à Israël, deux conseillers des Gardiens de la révolution iranienne (CGRI) ont été tués et cinq soldats syriens blessés. Le CGRI a promis des représailles.

Dimanche, les forces israéliennes ont abattu un drone qui avait pénétré en territoire israélien depuis la Syrie. Selon les groupes d'opposition syriens, il était d'origine iranienne.