Israël : deux soldats blessés dans l’attentat à l'arme blanche près de Rishon Le Tsion

Le terroriste palestinien est âgé de 20 ans et vient de la ville d'Hébron en Cisjordanie, il a agi seul

Deux soldats israéliens âgés d’une vingtaine d’années ont été blessés, dont un grièvement, lors d’un attentat à l'arme blanche près d'une base de Tsahal au carrefour Nir Zvi près de la ville de Beer Yaakov dans le centre d’Israël. Un terroriste a été arrêté et des soupçons pesaient sur un éventuel second terroriste qui aurait réussi à prendre la fuite, soupçons écartés par la police. "Le terroriste palestinien est âgé de 20 ans et vient de la ville d'Hébron (Cisjordanie). L'attaque a été perpétrée par lui seul et la présence d'un autre terroriste dans le secteur a été est écartée", a précisé le chef de la police de la région centre Avi Biton.

"L'un des blessés était allongé sur le trottoir et l'autre était assis à côté de lui. Ils étaient conscients et souffraient de blessures par coups de couteau", a déclaré Moshe Galbstein, l'un des secouristes arrivés les premiers sur les lieux.

"Les ambulanciers et le personnel médical du MDA ont prodigué des soins médicaux et ont transféré à l'hôpital Shamir (Assaf Harofeh) deux blessés, âgés d'environ 20 ans, l'un dans un état grave et l'autre légèrement blessé, souffrant de blessures à l'arme blanche", a déclaré le porte-parole du MDA.

"Nous nous félicitons de l'héroïque opération au couteau dans le cadre de la réponse en cours aux crimes d'Israël, à l'agression à al-Aqsa, à l'invasion prévue demain et à la tentative de massacre. L'opération à l'arme blanche prouve l'échec du système de sécurité. La résistance est capable de nuire à Israël n'importe où afin de protéger notre peuple et les lieux saints", a réagi le porte-parole du Hamas, Abd al-Latif al-Kano'a, saluant l'attaque.

Lundi soir, un attentat à l'arme à feu a eu lieu au kibboutz Ma'ale Gilboa, dans le nord d'Israël. Aucune victime n'a été signalée, mais des impacts de balles ont été trouvés sur les maisons.

Dimanche, trois soldats israéliens ont été blessés lors d'une attaque à la voiture bélier près du village de Beit Omer, en Cisjordanie. Le terroriste a été identifié comme étant un officier des forces de sécurité palestiniennes.