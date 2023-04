Le groupe Anonymous Sudan qui a multiplié les cyberattaques contre Israël ces derniers jours serait lié à Moscou et non à la "lutte palestinienne"

Le groupe de hackers Anonymous Sudan a publié une liste de sites de compagnies aériennes et d'entreprises de tourisme israéliennes qu'il dit avoir piratés. Parmi les sites ciblés, figurent notamment ceux des compagnies Arkia, El-Al, Israir et Kal Cargo.

Les hackers, qui ont affirmé agir au nom de la lutte palestinienne, ont déjà prévenu qu'ils poursuivraient leurs attaques jusqu'à vendredi et qu'une offensive majeure sera menée à la fin de leur campagne. Le groupe a déjà réussi à paralyser de nombreux sites israéliens ces derniers jours, dont ceux de certains médias, des sites du gouvernement, du Mossad, de certains hôpitaux ou encore d'entreprises.

Selon des entreprises spécialisées dans le cyber piratage, les hackers du groupe Anonymous Sudan ont utilisé une technologie puissante d'origine russe pour mener leurs attaques. Selon l'entreprise de sécurité informatique Check Point, le groupe qui a été créé au début de l'année travaille avec ou sous un organisme appelé Killnet, une unité de hackers affiliée au GRU (renseignement militaire russe) et qui a accès à des cyber armes.

Mais pour la société Clearsky, il s'agit d'un groupe entièrement russe qui agit au nom de la Russie et qui n'a en réalité aucun lien avec la lutte palestinienne ou l'islam. "Ce groupe a attaqué des cibles en Europe dans le contexte géopolitique de la guerre russo-ukrainienne", ont indiqué des chercheurs de Klarsky à Ynet. Parmi les cibles que le groupe a attaquées en Europe figurent des aéroports et des chaînes de télévision au Danemark, le site d'Amazon Suède et des aéroports en Allemagne. Il a également attaqué des hôpitaux en Australie, une cible peu probable pour des pirates islamiques.

https://twitter.com/i/web/status/1643899438883119104 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Si les auteurs de l'attaque affirment que leur offensive est liée à l'opération annuelle OPIsrael et a été menée en vue de la Journée Al-Qods, organisée par l'Iran, qui a généralement lieu à la mi-avril, il ne s'agit apparemment pas de pirates informatiques iraniens.

Ce n'est pas la première fois que la Russie est identifiée comme étant à l'origine de cyberattaques en Israël. Au début de la guerre russo-ukrainienne, lorsque le gouvernement Bennet-Lapid était considéré comme proche de l'Ukraine, une hausse de nombre de cyberattaques a été détectée, laissant entendre que Moscou utilise les cybercapacités pour signaler aux pays qu'ils doivent être prudents dans le choix de leurs amis.