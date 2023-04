LIVEBLOG/ Israël : 37 tirs de missiles sur le nord depuis le Liban

Selon le porte-parole de Tsahal, le Hamas est responsable des tirs depuis le Liban

Trois obus de mortiers ont été tirés depuis le Liban sur la région de Metula dans le nord d'Israël jeudi soir et sont retombés dans des terrains vagues sans faire de blessés. 34 roquettes ont été tirées plus tôt dans la journée, dont 25 ont été interceptées par le Dôme de fer et 5 ont atterri en territoire israélien. Un homme de 26 ans a été légèrement blessé par un débris de missile alors qu'il se trouvait dans sa voiture à Fassuta, tandis qu'une autre personne s'est blessée en courant vers les abris. Plusieurs dégâts ont été causés, notamment à des bâtiments, et des départs de feu ont été déclenchés dans le nord. Selon le porte-parole de Tsahal, le Hamas est responsable des tirs depuis le Liban, qui avaient été planifiés.

Tsahal se prépare à riposter, plusieurs villes israéliennes ont ouvert les abris publics par précaution.

La sirène d'alerte à la roquette avait retenti à plusieurs reprises dans différentes localités du nord, dont Shlomi, Betzet, Achziv et Rosh Haniqra.

La tension reste élevée dans la région après des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza la nuit dernière, des affrontements entre policiers israéliens et émeutiers palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem ces derniers jours.