Attentats : Israël mobilise des policiers et soldats supplémentaires

Trois personnes ont perdu la vie dans deux attentats terroristes survenus vendredi

Israël a annoncé la mobilisation de policiers de réserve et de renforts militaires après la mort de trois personnes dont un touriste italien dans deux attentats terroristes qui ont eu lieu vendredi. Vers 21h35, un terroristes a foncé avec une voiture sur des passants sur une piste cyclable de l'avenue Kaufmann, grande artère du front de mer de Tel-Aviv, avant que son véhicule ne fasse un tonneau, tuant un homme de 35 ans. A Rome, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni l'a identifié comme un ressortissant italien, Alessandro Parini, et a présenté ses condoléances à sa famille.

L'attentat a également fait sept blessés âgés de 17 à 74 ans, selon le service de secours du Magen David Adom. Parmi ceux soignés à l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv figurent quatre touristes: trois Britanniques et un Italien. Un policier et des agents municipaux qui se trouvaient à proximité ont abattu le terroriste en réalisant que celui-ci cherchait à se saisir d'une arme, selon la police. Il s'agit d'un homme de 45 ans originaire de Kfar Kassem, ville arabe du centre d'Israël.

A la suite de cette attaque, survenue un soir de shabbat et pendant la semaine de Pessah (Pâque juive), le Premier ministre Benjamin Netanyahou "a donné l'ordre à la police israélienne de mobiliser toutes les unités de réserve de la police aux frontières, et à [l'armée] de mobiliser des forces supplémentaires pour faire face aux attentats terroristes", selon son bureau.

Michael Giladi/Flash90 Les forces de sécurité sur les lieux d'un attentat terroriste meurtrier dans le nord de la vallée du Jourdain, où deux sœurs ont été tuées et leur mère mortellement blessée lors d'une fusillade, le 7 avril 2023

Plus tôt dans la journée, deux sœurs originaires de l'implantation israélienne d'Efrat et âgées de 16 et 20 ans avaient été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque terroriste en Cisjordanie. Les deux sœurs, de nationalités israélienne et britannique, ont été victimes de tirs palestiniens sur leur véhicule dans la vallée du Jourdain.

Les Etats-Unis ont assuré qu'ils "se tiennent aux côtés" d'Israël à la suite de ces attentats. "Prendre pour cible d'innocents citoyens de n'importe quelle nationalité est inadmissible", a souligné dans un communiqué Vedant Patel, porte-parole du département d'Etat. Benjamin Netanyahou a promis de faire payer aux "ennemis" d'Israël "le prix fort" pour "chaque agression".