La mère des deux victimes, qui a été grièvement blessée, est toujours dans un état critique

Les forces de sécurité israéliennes continuaient samedi leurs recherches pour mettre la main sur les terroristes qui ont perpétré hier la fusillade, vendredi matin, dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, au cours de laquelle deux sœurs résidentes d'Efrat ont été assassinées. Leur mère a été grièvement blessée lors de l'attaque et a été transférée dans une unité de soins intensifs, après avoir subi une opération en urgence. Ses jours sont toujours en danger, selon les sources de la chaîne publique Kan.

Suite à la directive du Premier ministre et au terme d'une évaluation de la situation, les autorités ont mobilisé quatre compagnies de réserve de gardes-frontières, afin d'augmenter la présence policière et de renforcer la sécurité dans les centres-villes. Selon une source de Kan, la mesure a été prise, car le terroriste qui a perpétré l'attaque à Tel-Aviv était un citoyen israélien, et que les autorités redoutent une escalade de la violence au sein de la population arabe du pays. Des agents de la police des frontières opèrent depuis samedi matin à Jérusalem, ses environs et à Lod, dans le centre du pays.

Wisam Hashlamoun/Flash90 Des agents de la police des frontières - Image d'illustration

Le chef du parti arabe israélien Ra'am, Mansour Abbas, a condamné l'attentat de Tel Aviv, assurant qu'il n'est pas soutenu par les citoyens arabes d'Israël. "Les dirigeants arabes et le mouvement islamique n'accepteront en aucune façon l'usage de la violence contre un citoyen, quelle que soit sa religion, sa race ou sa nationalité", a souligné Abbas.