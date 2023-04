Israël frappe la Syrie après de nouveaux tirs de roquettes

Les tirs de roquettes visant l'Etat hébreu ont été revendiquées samedi soir par l'organisation "Brigade de Jérusalem en Syrie"

Israël a mené des frappes en Syrie, dans la nuit de samedi à dimanche, en riposte à des tirs de roquettes sur le versant israélien du plateau du Golan, après des tirs similaires depuis le Liban voisin et la bande de Gaza ces derniers jours. "L'artillerie est en train de frapper la région de Syrie d'où ont été tirées des roquettes", a rapporté l'armée israélienne, indiquant avoir également utilisé un drone pour viser les appareils avec lesquels les roquettes ont été tirées.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré que des avions de combat ont également visé un complexe militaire, des radars et des positions d'artillerie utilisées par l'armée syrienne. De son côté, le ministère syrien de la Défense a déclaré que les systèmes de défense aérienne sont parvenus à intercepter plusieurs missiles israéliens.

Au total, six roquettes ont été tirées sur Israël et les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs localités du Golan. D'après l'armée, au moins une roquette a été interceptée par le système anti aérien israélien "dôme de fer" et deux sont tombées dans des terrains vagues dans le Golan. Les tirs de roquettes depuis la Syrie ont été revendiquées samedi soir par l'organisation "Brigade de Jérusalem en Syrie", une organisation palestinienne qui opère sur le territoire syrien

Tsahal a toutefois indiqué qu'elle considère "la Syrie comme responsable de tout ce qui se passe sur son territoire et qu'elle ne permettra aucune tentative de violation de la souveraineté d'Israël".

AP Photo/Ariel Schalit Un drapeau israélien flotte devant le village de Majdal Shams dans le plateau du Golan, jeudi 11 octobre 2018

Ces échanges de tirs font suite à une escalade sans précédent sur le front israélo-libanais depuis 2006. Jeudi, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels.

L'armée israélienne a affirmé que les tirs, non revendiqués, étaient "palestiniens", et très vraisemblablement du mouvement terroriste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Elle a riposté en menant des frappes sur Gaza et sur le sud du Liban.

Cette nouvelle flambée de violences intervient après des heurts entre les forces israéliennes et des émeutiers palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem mercredi. Par ailleurs, deux attentats anti-israéliens ont fait trois morts vendredi.