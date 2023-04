Les autorités se préparent à sécuriser la grande prière des "Cohanim" qui devrait rassembler des milliers de personnes devant le mur des Lamentations

La police israélienne a escorté dimanche matin des fidèles juifs et des touristes qui se sont rendus sur le site du mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. Des centaines d'autres devraient faire de même tout au long de la journée, alors que la grande prière des "Cohanim", récitée chaque année pendant les fêtes de Pessah (Pâque juive), se tiendra sur l'esplanade du mur des Lamentations, qui se trouve en contrebas du site. Des fidèles chrétiens vont aussi se rendre en masse dans la vieille ville pour les célébrations de Pâques.

Par ailleurs, des centaines de fidèles musulmans se sont rendus dans la mosquée Al-Aqsa la nuit dernière et se sont enfermés à l'intérieur, mais contrairement à la semaine dernière, il n'y a pas eu de heurts avec les forces israéliennes, qui ont toutefois empêché certains individus d'entrer dans la zone du mont du Temple.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a déclaré qu'Israël avait tenté de transmettre des messages à Amman visant à "falsifier les faits" qui se sont produits à Al-Aqsa ces derniers jours et à faire porter la responsabilité de "l'escalade dangereuse" au Waqf. Selon les médias du pays, le ministère jordanien des Affaires étrangères a refusé de recevoir ces messages via des intermédiaires et demandé à Jérusalem de le contacter directement pour préciser la manière dont se sont produits les débordements entre émeutiers et policiers à la mosquée.

Olivia Abecassis/i24NEWS Des fidèles juifs au Mur des Lamentations lors de la bénédiction des prêtres (Birkat hacohanim), le 18 avril 2022

Par ailleurs, le ministre de la Défense, Yoav Galant, a évoqué samedi soir les derniers attentats terroristes en Israël et les tirs de roquettes sur le pays au nord et au sud avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. "Le ministre de la Défense a expliqué les efforts continus et intransigeants de l'establishment de la sécurité pour contrecarrer le terrorisme", a déclaré Yoav Galant.

"Le ministre de la Défense a souligné les actions de l'Iran visant à déstabiliser la région par le biais de ses mandataires en Syrie, au Liban et dans la bande de Gaza, et ses efforts pour encourager les actes de terrorisme contre les citoyens israéliens en Israël et dans le monde. Le ministre Galant a de nouveau souligné les efforts de l'establishment de la sécurité pour permettre la liberté de culte, tout en empêchant les affrontements sur le mont du Temple", a ajouté le ministère.