Le New York Times et le Washington Post ont rapporté le contenu de documents classifiés qui ont été divulgués en ligne ces derniers jours

Le service de renseignement israélien, le Mossad, a démenti dimanche matin avoir encouragé les manifestations contre les réformes judiciaires du gouvernement israélien, contestant ainsi le contenu des documents classifiés des services de renseignement américains divulgués en ligne ces derniers jours, révélé par le New York Times et le Washington Post. Les deux journaux américains avaient affirmé que les documents en question contenaient des preuves que des dirigeants du Mossad, avaient encouragé leurs employés et la population à protester contre la réforme promue par le gouvernement israélien.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers de personnes agitent le drapeau israélien lors d'une manifestation contre la refonte du système judiciaire, devant la Knesset à Jérusalem, le 20 février 2023

"La publication de ce soir dans la presse américaine est totalement fausse et sans fondement. Le Mossad et ses responsables n'ont pas encouragé et n'encouragent pas les employés de l'organisation à participer à des manifestations contre le gouvernement, à des manifestations politiques en général ou à toute autre activité politique", a indiqué le service de renseignement dans un communiqué.

"Le Mossad et ses responsables n'ont pas du tout abordé la question des manifestations et sont restés fidèles à la valeur de l'État qui a guidé le Mossad depuis sa création", a-t-il ajouté.

Selon le document en question, daté du 1er mars 2023, le soutien des hauts fonctionnaires aux manifestations comprenait "plusieurs appels explicites à l'action qui décriaient le gouvernement israélien". L'évaluation des services de renseignement américains ne mentionne pas les noms des fonctionnaires qui ont encouragé les manifestations. Le FBI enquête sur cette fuite, alors que de nombreux experts estiment que les documents divulgués sont authentiques.

En février, le chef du Mossad, David Barnea, avait délivré une autorisation inhabituelle permettant aux employés du Mossad de participer aux manifestations contre la réforme judiciaire, et d'anciens chefs du Mossad ont publiquement appelé au gel de la législation sur la réforme judiciaire.

Avshalom Sassoni/Flash90 Le chef des services d'espionnage israéliens, David Barnea, à Herzliya

Des dizaines de documents classifiés ont été diffusés sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres réseaux sociaux ces derniers jours, et de nouveaux documents continuent à faire surface.

Selon le Washington Post, citant des responsables américains, certains de ces documents paraissent avoir été falsifiés. Mais la plupart sont authentiques et correspondent aux rapports de la CIA qui circulent à la Maison Blanche, au Pentagone ou encore au département d'Etat, avance cette même source. Certains des documents contiennent des informations relatives aux débats internes des gouvernements alliés des Etats-Unis.