LIVEBLOG | "Israël est devenu un pays qui n'est pas géré" (Yaïr Lapid à B. Netanyahou)

"Je suis arrivé inquiet au briefing avec Netanyahou et je suis reparti encore plus inquiet. J'ai dit à Netanyahou que l'État d'Israël avait besoin d'un ministre de la Sécurité à plein temps. Il devrait annoncer qu'il renonce définitivement au limogeage du ministre de la Défense Yoav Galant, admettre qu'on ne peut pas faire confiance à son cabinet et établir un petit forum de sécurité efficace pour gérer la situation.

La principale menace pour Israël était et reste l'Iran, mais la menace iranienne ne peut être traitée de cette manière. Nous perdons le soutien américain et international, nous perdons la dissuasion. Israël est devenu un pays qui n'est pas géré. Il y a 100 jours, nous leur avons remis un pays sûr et prospère. Gaza a reçu un coup dur de notre part lors de l'opération de cet été. Jérusalem était calme même aux dates les plus explosives", a déclaré Yaïr Lapid, le chef de l'opposition.