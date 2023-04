Téhéran projetterait d'attaquer des navires en réponse aux frappes israéliennes en Syrie qui ont tué deux responsables des Gardiens de la révolution

L'armée américaine et les services de renseignement israéliens se préparent à une attaque de drones iraniens contre des navires appartenant à des Israéliens errant dans le golfe Persique et la mer d'Oman, a rapporté samedi soir le New York Times. Le journal, qui cite deux "responsables du renseignement occidental", a également noté qu'un "stratège politique iranien proche des Gardiens de la révolution" a déclaré que l'Iran envisageait d'attaquer des navires appartenant à des Israéliens en réponse aux récentes attaques israéliennes en Syrie, au cours desquelles deux hauts responsables des Gardiens ont été tués.

IDF Spokesperson Unit Une corvette Sa'ar 5 de la marine israélienne s'approche d'un pétrolier de ravitaillement de la cinquième flotte américaine

Selon le New York Times, les compagnies maritimes israéliennes ont été averties par la cinquième flotte américaine jeudi dernier, et ont même été invitées à éteindre leurs émetteurs, à naviguer le plus près possible des côtes d'Oman et loin des côtes iraniennes, et à signaler régulièrement leur localisation et toute activité suspecte.

Samedi, la marine américaine a annoncé avoir envoyé au Moyen-Orient un sous-marin de combat capable de transporter plus de 150 missiles guidés. Selon le Wall Street Journal, cette annonce vise à lancer un avertissement à Téhéran après les récentes attaques de ses milices contre des éléments américains et leurs alliés, et à dissuader l'Iran de déstabiliser l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde.

En février, un navire pétrolier lié à un homme d'affaires israélien a été touché "par un objet aéroporté" en mer d'Arabie à environ 300 milles marins des côtes omanaises et indiennes". La société libérienne propriétaire du Campos Square était liée à Zodiac Maritime, compagnie de transport maritime britannique fondée et présidée par l'homme d'affaires israélien Eyal Ofer. Mis en cause par certains médias, l'Iran n'a fait aucun commentaire.

En novembre 2022, Israël et les États-Unis avaient accusé Téhéran d'être derrière une attaque au drone ayant visé un pétrolier exploité par une compagnie appartenant à Idan Ofer, le frère d'Eyal Ofer, au large des côtes d'Oman.