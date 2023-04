Des documents du Pentagone détaillent les scénarios qui pousseraient Israël à fournir des armes à Kiev

Israël a livré plusieurs tonnes d'aide humanitaire à l'Ukraine, mais s'est abstenu de lui vendre des armes de pointe

Parmi les dizaines de documents classifiés du ministère de la Défense qui ont fait l'objet d'une fuite et qui ont été mis en ligne ces derniers jours, l'un d'entre eux décrit des scénarios dans lesquels Israël accepterait de fournir une "aide létale" à l'Ukraine, a rapporté dimanche la chaîne NBC News. Le document daté du 28 février est intitulé "Israël : Pathways to Providing Lethal Aid to Ukraine" (Israël : voies pour fournir une aide létale à l'Ukraine) et présente des situations qui pourraient pousser Israël à renoncer à son rôle d'équilibriste entre Kiev et Moscou.

Staff / AFP Le bâtiment du Pentagone à Washington

Le document indique que le scénario "le plus plausible" est que Jérusalem adopte la même stratégie que la Turquie sous la pression des États-Unis, selon NBC News. Comme Ankara, Israël "vendrait des systèmes de défense létaux ou les fournirait par l'intermédiaire d'entités tierces" tout en plaidant ouvertement pour la paix et en "proposant d'accueillir des efforts de médiation".

D'autres scénarios décrits dans le document envisagent comment le soutien de Moscou au programme militaire de l'Iran ou aux efforts de médiation en Syrie pourrait pousser Israël à fournir à l'Ukraine une "aide létale".

Israël a livré plusieurs tonnes d'aide humanitaire et d'équipements défensifs à l'Ukraine pendant la guerre, mais s'est abstenu de vendre des armes de pointe à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a critiqué le gouvernement précédent en raison de ce refus et a dénoncé l'absence d'aide de la part d'Israël pendant la guerre avec la Russie, affirmant que son pays n'avait "rien reçu" d'Israël.

Il a ensuite fait volte-face et a déclaré qu'il voyait une "tendance positive" dans les relations entre Kiev et Israël après que les deux pays ont échangé des renseignements sur l'utilisation présumée par la Russie de centaines de drones iraniens dans la guerre en Ukraine.

Des responsables américains ont déclaré à l'agence Reuters que les enquêteurs n'excluent pas la possibilité que des éléments pro-russes soient à l'origine de la fuite, qui est considérée comme l'une des failles de sécurité les plus importantes depuis que la diffusion de plus de 700 000 documents, vidéos et câbles diplomatiques sur le site WikiLeaks en 2013.