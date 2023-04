Netanyahou s'est entretenu avec le chef du Mossad après la divulgation des documents du Pentagone

Le PM a demande des explications sur un article du NYT soutenant que les dirigeants du Mossad ont encouragé les manifestations contre la réforme judiciaire

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu dimanche avec le chef du Mossad, David Barnea, à la suite d'un article du New York Times affirmant que "la direction du Mossad a encouragé les manifestations contre la réforme judiciaire". Selon Channel 12, Netanyahou a demandé à Barnea de s'expliquer et celui-ci a expliqué qu'il s'agissait d'une analyse erronée des responsables du renseignement américain. Le Mossad estime que cette analyse est basée sur l'approbation donnée par Barnea à des employés du Mossad de rang inférieur pour qu'ils se joignent aux manifestations contre la réforme.

Netanyahou a accepté l'explication fournie par Barnea. Après la conversation, le bureau du Premier ministre a publié une déclaration au nom du Mossad, niant le rapport et précisant qu'il était "fondamentalement faux et sans fondement".

L'article du New York Times était basé sur des documents divulgués par le Pentagone qui ne mentionnent pas les noms des responsables du Mossad qui auraient encouragé les manifestations.

HAZEM BADER / AFP Des manifestants se rassemblent devant la Knesset, à Jérusalem.

Le bureau du Premier ministre a également déclaré que "le Mossad et ses responsables n'ont pas encouragé et n'encouragent pas les employés de l'organisation à participer à des manifestations contre le gouvernement, à des manifestations politiques en général ou à toute autre activité politique. Le Mossad et ses principaux responsables n'ont pas du tout abordé la question des manifestations et sont restés fidèles à la valeur de l'esprit d'État qui a guidé le Mossad depuis sa création".