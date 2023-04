Les responsables médicaux ont exclu que Abu Jaber ait subi une attaque cérébrale, mais des tests supplémentaires doivent être effectués

Les résultats préliminaires de la première autopsie réalisée sur le corps de l'auteur présumé de l'attaque à la voiture-bélier de vendredi soir à Tel Aviv ont confirmé le caractère terroriste de l'accident, selon des responsables de l'Institut de médecine légale, après que la famille du conducteur ait émis des doutes sur les circonstances du drame.

Youssef Abou Jaber, un citoyen arabe israélien de 45 ans, résident de Kfar Kassem et père de six enfants, avait foncé à grande vitesse sur un groupe de personnes dans la rue Kaufmann, tuant un touriste italien et en blessant sept autres. Le véhicule d'Abu Jaber s'était ensuite renversé et un officier de police ainsi que des employés municipaux qui se trouvaient à proximité s'étaient approchés et avaient ouvert le feu sur Abou Jaber. La police a affirmé avoir vu l'individu "tendre la main vers un objet semblable à un fusil qu'il portait sur lui " avant de tirer.

Avshalom Sassoni/Flash90 La police sur les lieux d'un attentat à la voiture piégée à Tel Aviv, le 7 avril 2023

Bien que les membres de la famille d'Abu Jaber aient insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un accident de voiture, la police a confirmé la version de l'attentat terroriste. Les responsables médicaux ont exclu que Abu Jaber ait subi une attaque cérébrale, mais des tests supplémentaires doivent déterminer s'il était sous l'influence de drogues ou d'alcool ou s'il souffrait d'un autre problème de santé au moment de l'attaque.

"Plus nous avançons dans l'enquête, plus [nous arrivons au fait] qu'il s'agissait d'une attaque avec un motif nationaliste", ont indiqué les autorités. De son côté, le frère d'Abou Jaber a soutenu la thèse de l'accident de voiture et a accusé la police de l'avoir tué inutilement après que la voiture s'est renversée.

Par ailleurs, l'Institut médico-légal a déterminé que le touriste italien tué dans l'attentat, Alessandro Parini, un avocat romain de 35 ans, n'avait subi aucune blessure par balle, alors que l'on soupçonnait initialement Abou Jaber d'avoir roulé sur la victime avant de l'abattre. Le service d'ambulance Magen David Adom avait également indiqué dans un premier temps que la victime avait été blessée par balle, avant de se rétracter.