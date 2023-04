La décision a été prise pour apaiser les tensions qui ont éclaté autour du lieu saint ces derniers jours

Le gouvernement israélien va ordonner à la police de Jérusalem d'interdire aux fidèles juifs l'accès au Mont du Temple pendant les dix derniers jours du mois sacré musulman du ramadan, ont annoncé les médias dimanche. Selon Channel 12, cette décision a été prise pour apaiser les tensions qui ont éclaté autour du lieu saint ces derniers jours. Cette annonce a été critiquée par certains membres de la coalition, dont le ministre israélien du Patrimoine, Amichai Eliyahu, du parti de droite "Force juive".

"Les signes de faiblesse que nous avons montrés au cours des trois dernières décennies n'ont pas fonctionné. Chaque fois que nous avons fait preuve de faiblesse face à ceux qui nous ont fait du mal, c'est nous qui avons été blessés, nous et nos enfants", a-t-il déclaré. "Otzma Yehudit (Force juive) et le Likoud ont des mentalités différentes et nous sommes venus pour changer la mentalité d'Israël. Cela ne se fait pas en un jour et nous nous battons pour cela. Ce gouvernement est meilleur que le précédent, nous faisons avancer les choses grâce au respect mutuel", a-t-il ajouté.

AHMAD GHARABLI / AFP Des Palestiniens crient des slogans contre les forces de sécurité israéliennes dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le 5 avril 2023.

Dimanche, des centaines de fidèles juifs s'étaient rendus sur le mont du Temple à l'occasion de Pessah (Pâque juive), malgré les affrontements qui ont opposé pendant plusieurs jours des émeutiers palestiniens qui se sont barricadés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa et la police israélienne. Plusieurs pays arabes, dont la Jordanie, gardienne de l'enceinte, ont mis en garde Israël contre de graves conséquences si les tensions autour du site ne sont pas apaisées.