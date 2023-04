Quelque 40 pays dans le monde utilisent des missiles Spike, dont 19 pays de l'UE et des alliés de l'OTAN

Israël et la Grèce ont signé lundi un accord pour la vente de missiles Spike navals, aériens et terrestres fabriqués par l'entreprise publique Rafael Advanced Defense Systems pour un montant évalué à 1,44 milliard de shekels (environ 377 millions d'euros).

https://twitter.com/i/web/status/1645332033101520896 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les missiles guidés antichars Spike fabriqués par Rafael sont des missiles électro-optiques innovants et précis qui intègrent une technologie de pointe. Ils peuvent être lancés à partir d'environ 45 plates-formes terrestres, aériennes et maritimes. Quelque 40 pays dans le monde utilisent des missiles Spike, dont 19 pays de l'UE et des alliés de l'OTAN. Plus de 34 000 missiles de la famille Spike ont déjà été livrés à différents pays dans le monde et plus de 6 000 ont été lancés, aussi bien dans le cadre d'entraînements que pour une utilisation opérationnelle.

Selon le ministre de la Défense Yoav Galant, "cet accord s'ajoute à une série d'autres entre l'État d'Israël et la Grèce, et souligne une fois de plus le partenariat solide entre les deux pays et establishments de défense, ainsi que notre engagement mutuel à assurer la stabilité régionale. Je félicite nos industries de défense : nos capacités technologiques permettent à l'État d'Israël d'obtenir des résultats économiques et politiques positifs".