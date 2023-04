Amichai et Nitsan Baron ont été attaqués par de jeunes Palestiniens alors qu'ils rentraient chez eux au milieu de la nuit

Un jeune couple juif a été sauvé par un Palestinien alors qu'il était pris dans une embuscade sur la route 60 près de Karmei Tzur, au nord d'Hébron, en Cisjordanie. Amichai et Nitsan Baron ont ainsi raconté au journal Haaretz qu'ils ont été piégés, mardi dernier, par des jeunes Palestiniens qui ont lancé des pierres sur leur voiture alors qu'ils rentraient chez eux à 3h du matin.

"Nous rentrions chez nous au milieu de la nuit et, sur la route, nous sommes tombés sur un tas de pierres", a raconté Amichai. "J'ai suivi une voiture palestinienne dont le conducteur avait également vu les rochers et fait un écart, mais je n'ai pas réussi à en faire de même et j'ai fini par heurter les pierres".

C'est alors que plusieurs jeunes Palestiniens sont arrivés et ont commencé à lancer des pierres sur la voiture des Baron. "M.", un Palestinien dont la maison donne sur le lieu de l'incident, a vu ce qu'il se passait et est sorti pour appeler le couple à se réfugier chez lui. "Au début, nous étions effrayés à l'idée d'entrer chez lui, mais nous avons ensuite réalisé qu'il voulait sincèrement nous aider", a déclaré Amichai. "Je ne veux pas penser à ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas été là pour nous.

Le couple a alors alerté les forces de sécurité et des soldats sont rapidement arrivés sur les lieux pour les escorter dans un véhicule militaire, depuis la maison de "M." à leur domicile à Karmei Tzur, laissant leur véhicule derrière eux. Ils sont retournés chercher leur voiture le lendemain et ont constaté qu'elle avait été détruite à coups de pierres et incendiée. La maison de leur sauveteur avait également été détériorée.