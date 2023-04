Yaïr Lapid rencontre des responsables juifs à New York

Yaïr Lapid est actuellement en visite aux États-Unis afin de rétablir les liens qui se sont effrités lors du débat sur la réforme du système judiciaire

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a rencontré des dirigeants juifs américains à New York lundi, dans le cadre d'un voyage aux États-Unis visant à "rétablir les liens avec les USA alors qu'un débat sur la réforme judiciaire divise le pays".

La réunion a été organisée par les fédérations juives d'Amérique du Nord au siège de l'UJA-Federation of New York, à Manhattan, et a rassemblé des dirigeants des principaux groupes juifs d'Amérique du Nord, notamment l'Anti-Defamation League, l'American Jewish Committee et la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines.

Comme le "grand frère américain", Yaïr Lapid s'est montré un fervent opposant à la législation sur la réforme judiciaire. Il a encouragé les manifestations de masse et la grève générale qui ont paralysé le pays et ont conduit Benjamin Netanyahou à suspendre le processus législatif jusqu'à l'ouverture de la session parlementaire d'été, le 30 avril.

De nombreux dirigeants de la communauté juive d'Amérique du Nord se sont également immiscés dans le débat interne à Israël, exprimant leurs propres préoccupations. M. Lapid s'est adressé aux dirigeants juifs à New York en soulignant l'"importance des valeurs démocratiques partagées par les deux pays". "Le partenariat israélo-américain est plus important que jamais", a-t-il souligné. Il a exhorté les hauts responsables à "ne pas renoncer à l'État juif", affirmant que "les gouvernements vont et viennent, mais que le pays est là pour rester".

"Nous avons exprimé notre désir que chaque partie fasse tout son possible pour trouver un compromis sur la réforme judiciaire", a déclaré la présidente de la Fédération juive d'Amérique du Nord, Julie Platt. M. Lapid a également rencontré séparément les représentants Jerry Nadler et Ritchie Torres.