"Israël est plus proche d'une guerre que du retour au calme", selon Tsahal

Tsahal préconise de retarder toute riposte d'envergure contre le Hamas, le Hezbollah et les proxys iraniens

"Israël est plus proche d'une guerre que du retour au calme", selon la Direction du renseignement militaire israélien, qui a averti l'échelon politique que les tensions sécuritaires ne disparaîtraient pas après la fin du Ramadan.

D'après les informations rapportées par Walla, Tsahal estime que, dans ce contexte, toute riposte d'envergure contre le Hamas, le Hezbollah et les proxys iraniens en Syrie se doit d'être retardée afin de calmer les tensions autour du Mont du Temple qui nourrissent également l'incitation à la haine sur les réseaux sociaux.

Le renseignement militaire affirme que les dernières violences visant Israël sur plusieurs fronts sont pilotées par Téhéran via l'Irak, la Syrie, le Liban, Gaza et la Cisjordanie, en représailles aux assassinats et attaques attribués à Israël en territoire iranien.

Saleh al-Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas chargé des activités de la branche armée du Hamas en Cisjordanie, s'est exprimé mercredi à propos des derniers événements sur le Mont du Temple, affirmant que "la résistance palestinienne avait empêché les Israéliens d'entrer dans la mosquée Al-Aqsa".

Dans ses propos à l'occasion de la Journée internationale de Jérusalem (Al-Quds), le chef du groupe terroriste a estimé que "la dernière réponse de la résistance du Liban, de la Cisjordanie et de Gaza pour la défense d'al-Aqsa, était venue prouver que la mosquée avait un Dieu et un peuple pour la protéger". Pour tenter d'apaiser les tensions, le gouvernement israélien a interdit l'accès au Mont du Temple aux pèlerins juifs jusqu'à la fin du Ramadan.