La police de Jérusalem a renforcé ses effectifs en prévision du dernier vendredi du ramadan, et de la "journée d’al-Quds" célébrée par l’Iran

Les forces de sécurité israéliennes se préparent à un week-end sous haute tension avec l'afflux de fidèles musulmans vers les mosquées du mont du Temple en ce dernier vendredi du ramadan, également marqué par la journée al-Quds célébrée en Iran.

L'espace aérien proche des frontières israéliennes, au nord et au sud, est fermé aux vols civils. Selon un avis de l'Autorité aéroportuaire, il est interdit de voler à moins de 6 km des frontières de la Syrie, du Liban et de la bande de Gaza et ce, jusqu'à dimanche à 19h30.

Jeudi, Tsahal a annoncé renforcer les systèmes de défense aérienne dans tout le pays et déployer des batteries supplémentaires du Dôme de Fer. Certaines des batteries sont dirigées, exceptionnellement, vers le nord, par crainte de tirs de missiles ou de lancement de drones depuis le Liban ou la Syrie.

Israeli police La police israélienne surveille la Vieille ville de Jérusalem

Par ailleurs, la police de Jérusalem a renforcé ses effectifs. Plus de deux mille policiers et gardes-frontières seront déployés dans la périphérie de la capitale, à Jérusalem-est, ainsi que dans la vieille ville.

Des sources proches du Hamas à Gaza ont déclaré que les groupes terroristes dans la bande de Gaza sont en état d'alerte et prêts à intensifier leurs attaques contre Israël. A l'inverse, les hauts responsables du Hamas ont réduit leurs déplacements et apparitions publiques, craignant que Tsahal ne lance une frappe préventive.

La cyber sécurité est aussi en état d’alerte pour la "journée d’al-Quds", en prévision d’attaques contre les institutions et les civils. Une augmentation du nombre d’attaques numériques a notamment été enregistrée ces derniers jours, par rapport à la même période les années précédentes.