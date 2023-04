Le groupe "Anonymous Sudan" a annoncé vendredi avoir lancé une attaque contre les sites Web des banques et de la poste israélienne

Dix jours après le piratage des sites web des établissements d'enseignement supérieur en Israël, le groupe "Anonymous Sudan" a annoncé vendredi avoir lancé une attaque contre les sites Web des banques et de la poste israélienne. Certains de ces sites sont tombés en panne peu de temps après. Selon l'annonce en ligne des pirates informatiques, l'attaque visait la poste israélienne ainsi que les sites web de la Bank Leumi, Discount Bank, Bank Mizrahi-Tefahot, Banque Mercantile et Banque de Jérusalem.

Le site de la poste et ceux des banques Mizrahi et Jerusalem sont restés inactifs quelques minutes après le début de la cyberattaque. Il s'agit d'attaques par déni de service (DDoS) au cours desquelles les pirates inondent les serveurs avec des commandes afin de les faire planter. Cette méthode n'est pas considérée comme particulièrement sophistiquée et ne permet pas le vol d'informations.

Maxim Dinshtein/Flash90 Illustration - Une banque Leumi à Jérusalem

La semaine dernière, plusieurs services postaux ont été fermés suite à une cyberattaque. La poste a annoncé mardi dernier qu'une intrusion au sein de son réseau avait été détectée. La poste a ensuite annoncé que certains des systèmes de l'entreprise avaient été fermés pour les vacances.

Par ailleurs, plus d’un millier de manifestations de soutien aux Palestiniens ont lieu en Iran ce vendredi, "Jour de Jérusalem" et dernier vendredi du ramadan à travers tout le pays, selon l’agence de presse iranienne IRNA. La marche à Téhéran comptait dans ses rangs le président iranien Ebrahïm Raïssi et le commandant de la force Quds des gardiens de la révolution Ismail Kaani. Le Hezbollah organise quant à lui une procession à Sidon au Liban.