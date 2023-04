Tension à la frontière entre Israël et le Liban après une manifestation du Hezbollah

Un groupe d'environ 50 à 60 personnes a lancé des pierres et placé un drapeau du Hezbollah sur la clôture frontalière

La Force de paix des Nations unies au Liban (FINUL) a appelé au calme après un incident survenu vendredi soir à la frontière entre Israël et le Liban. Des partisans pro-Hezbollah, soutenus par l'Iran, ont organisé des manifestations pour marquer la "Journée de Jérusalem" en soutien à la cause palestinienne, et certains d'entre eux se sont approchés de la frontière avec Israël.

Selon la porte-parole adjointe de la FINUL, Kandice Ardiel, les Casques bleus ont observé un groupe d'environ 50 à 60 personnes lançant des pierres et plaçant un drapeau du Hezbollah sur la clôture frontalière. L'armée israélienne a répondu avec des grenades assourdissantes et des fumigènes, mais l'armée libanaise et la FINUL sont rapidement intervenues pour ramener le calme.

Dans un discours télévisé prononcé quelques heures plus tôt, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que son parti répondrait "sans hésitation à toute action ciblant qui que ce soit au Liban, avec l'ampleur et la manière appropriée".

AFP / Mahmoud ZAYYAT Des partisans du Hezbollah à la frontière avec Israël

La "Journée de Jérusalem" est commémorée lors du dernier vendredi du mois de jeûne musulman de Ramadan depuis la Révolution islamique de 1979 en Iran. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi en Iran et dans d'autres pays arabes en soutien à la cause palestinienne. Cette journée survient dans un contexte de recrudescence de la violence dans la région, marquée récemment par des attentats meurtriers et des tirs de roquettes en provenance de Gaza, du Liban et de la Syrie sur Israël. La FINUL a appelé à éviter tout acte provocateur qui pourrait aggraver la situation dans cette période sensible.