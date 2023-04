Le président iranien appelle les habitants de Gaza à "poursuivre la lutte" contre Israël

Ebrahim Raïssi s'est adressé à la foule, dans une vidéo, à l'occasion de la "Journée de Jérusalem"

Le président iranien Ebrahim Raïssi a prononcé vendredi un discours sans précédent lors d'un rassemblement pro-palestinien annuel dans la bande de Gaza, mettant en évidence l'importance de l'Iran pour le groupe terroriste du Hamas qui contrôle le territoire. Dans une vidéo diffusée devant des centaines de partisans des groupes terroristes Hamas et du Jihad islamique réunis sur un terrain de football, Raïssi a encouragé les Palestiniens à continuer leur lutte contre Israël. "L'initiative de l'autodétermination est aujourd'hui entre les mains des combattants palestiniens", a déclaré le président iranien, rejetant ainsi le rival politique du Hamas, l'Autorité palestinienne basée en Cisjordanie.

Ebrahim Raïssi s'est adressé à la foule à l'occasion de la "Journée de Jérusalem", ou Journée al-Qods, le nom arabe de la ville, qui a lieu le dernier vendredi du mois sacré du ramadan. "La normalisation (avec Israël) ne crée pas de sécurité (...) pour les pays qui établissent des relations avec le régime sioniste", a lancé Raïssi, réitérant le soutien de son pays "au front de la résistance".

Lors du rassemblement, le chef du Hamas à Gaza, Yehiyeh Sinwar, a appelé les dirigeants des pays arabes et musulmans à "ne pas normaliser (leurs relations) avec Israël, à fermer les ambassades (israéliennes) et à soutenir la résistance du peuple palestinien". Il a également salué les récents tirs de roquettes sur Israël.

Mohammed ABED / AFP Yahia al-Sinwar (C), le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, le 14 avril 2023

Au cours des quatre dernières décennies, les rassemblements de la "Journée de Jérusalem" ont attiré des milliers de personnes dans les rues du Moyen-Orient, notamment en Iran, où les foules brûlent régulièrement des drapeaux israéliens et appellent à la "mort" de l'État hébreu.

Bien que le Hamas soit un groupe musulman sunnite, il entretient depuis longtemps des liens étroits avec l'Iran, pays chiite, avec lequel il partage une hostilité envers Israël. Le Hamas a par le passé exprimé sa gratitude envers la République islamique pour son soutien. Ben que les détails de cette aide n'aient pas été divulgués, les experts estiment qu'elle est financière, militaire et politique. Selon le département d'État américain, l'Iran fournit environ 100 millions de dollars par an aux groupes armés palestiniens, dont le Hamas et le Jihad islamique.