Israël s'est entraîné pour mener une attaque contre l'Iran, selon les documents américains divulgués

Selon le document, Netanyahou estime qu'Israël devrait attaquer l'Iran, "mais il est confronté à la baisse des capacités militaires de son pays"

Des documents du Pentagone ayant été divulgués la semaine dernière sur les réseaux sociaux, comprennent des analyses sur Israël et l'Iran, et font état d'un exercice aérien de l'armée de l'air israélienne effectué il y a près de deux mois, a rapporté samedi le site d'information Ynet. Le document du chef du renseignement national, classé top secret et diffusé le 23 février, a été produit avec l'aide de Sigint, un programme d'interception de la transmission de signaux électroniques.

Il a en outre été désigné "Foreign Intelligence Surveillance Act" (FISA), ce qui signifie que la cour secrète spéciale des services de renseignement autorisant les surveillances sensibles s'est occupée de cette question.

Staff / AFP Le bâtiment du Pentagone à Washington, DC.

Selon le document, "Israël a effectué une importante manœuvre aérienne, dont le but était apparemment de simuler une attaque contre le programme nucléaire iranien". La note souligne également que "la CIA ne sait pas quels sont les plans d'Israël dans un avenir proche ni quelles sont ses intentions. Israël pourrait attendre de voir quelle sera la réaction des États-Unis et de la communauté internationale aux conclusions de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant le programme nucléaire iranien et si le chef suprême iranien acceptera d'enrichir l'uranium au niveau requit pour une arme nucléaire, avant de décider d'agir ou non".

Le document fait également référence au Premier ministre Benjamin Netanyahou : "il pense qu'Israël devrait attaquer l'Iran pour décourager son programme nucléaire. Mais il est confronté à la diminution des capacités militaires de son pays", faisant a priori allusion aux protestations et aux menaces des pilotes de l'armée de l'air concernant les réformes judiciaires.

Selon un autre document divulgué pour la première fois, également rédigé le 23 février, la Force Qods des Gardiens de la révolution et les milices chiites ont exploité les livraisons d'aide aux victimes du tremblement de terre en Syrie pour faire passer des armes en contrebande aux Iraniens. Le document indique qu'Israël a parfois attaqué les cargaisons d'armes iraniennes destinées au Liban et à la Syrie, alors que l'Iran a prétendu que ces cargaisons contiennent du matériel humanitaire.

L'évaluation, rédigée à la fin du document, indique que "le besoin d'assistance en Syrie pourrait avoir fourni à l'Iran et aux milices l'occasion de cacher et d'augmenter les transferts d'armes (…) Israël continuera probablement à contrecarrer les transferts d'armes iraniens, mais cela nécessitera une approbation plus spécifique des services de renseignement".