Israël : l'armée déjoue une tentative de contrebande d'armes depuis la Jordanie

L'année dernière, les services de sécurité israéliens ont saisi plus de 480 armes passées en contrebande depuis la Jordanie

Les forces de sécurité israéliennes ont déjoué une tentative de contrebande de 15 armes de poing depuis la Jordanie vers Israël, a indiqué l'armée. Selon Tsahal, les soldats qui contrôlent les caméras de surveillance ont repéré deux véhicules et des mouvements suspects près de la frontière, à proximité de la ville de Neve Ur.

Les troupes israéliennes et des officiers de police ont été dépêchés sur les lieux et ont appréhendé l'une des voitures, arrêté trois hommes et saisi les 15 armes de poing qu'ils avaient en leur possession, a souligné Tsahal. Les hommes et les armes ont été remis à la police pour complément d'enquête.

Les autorités israéliennes ont renforcé ces derniers mois leur dispositif pour endiguer la contrebande massive d’armes en Israël et en Cisjordanie, où de nombreuses armes venues de Jordanie tombent entre les mains de groupes terroristes et de criminels au sein de la communauté arabe d’Israël.

L'année dernière, la police, l'armée et le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont déjoué des dizaines de tentatives de contrebande le long des 309 kilomètres de frontière que la Jordanie partage avec Israël et la Cisjordanie, et saisi plus de 480 armes.