Israël suit avec "inquiétude" la situation au Soudan

Une centaine de civils ont été tués en trois jours dans le pays, où tirs et explosions ont gagné en intensité à Khartoum

Israël a indiqué lundi suivre "avec inquiétude les événements au Soudan", alors que les combats font rage dans le pays depuis trois jours entre l'armée et une puissante force paramilitaire, dirigées par deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. "Israël souhaite la stabilité et la sécurité pour le Soudan et appelle toutes les parties à s'abstenir de toute violence et à reprendre le chemin de la réconciliation interne, afin de conclure le processus de transition gouvernementale par un large consensus", a indiqué lundi le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Une centaine de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions ont gagné en intensité lundi à Khartoum. Au moins deux hôpitaux de la capitale ont été évacués "alors que roquettes et balles criblaient leurs murs", ont annoncé des médecins qui disent n'avoir plus de poches de sang ni d'équipements pour soigner les blessés.

Depuis samedi, la ville d'où s'élèvent des colonnes d'épaisse fumée noire baigne dans une odeur de poudre. Ses habitants sont barricadés chez eux sans eau courante ni électricité pour la plupart, tremblant à chaque nouvelle frappe aérienne ou tir d'artillerie.

L'ONU, qui avait proposé dimanche une trêve humanitaire de quelques heures, s'est dite "extrêmement déçue" que les belligérants ne l'aient pas respectée, et a dénoncé "une intensification des combats" lundi matin. En janvier 2021, le Soudan avait exprimé son adhésion aux accords d'Abraham, conclus en 2020 sous l'égide du président américain Donald Trump.