Le ministre israélien des Affaires étrangères se rend en Azerbaïdjan

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen se rend ce mardi en visite diplomatique en Azerbaïdjan, pays musulman chiite du Caucase du Sud et pays clé dans le domaine de l'énergie. Il rencontrera le président Ilham Aliyev et les ministres des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov et de l'Économie Mikhail Jabrov, avec lesquels il discutera de l'approfondissement des relations stratégiques entre les deux pays et de la gestion des défis régionaux dans la région. Eli Cohen sera à la tête d’une importante délégation économique afin de renforcer le commerce en développement entre Israël et l'Azerbaïdjan.

"Je pars aujourd'hui pour une importante visite politique afin de continuer à construire, avec nos amis de Bakou, un front uni face aux défis que nous partageons et pour approfondir notre coopération dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de l'énergie et de l'innovation", a déclaré le ministre des Affaires étrangères avant son départ.

Haim Zach / GPO Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de l'Azerbaïdjan Ilham Heydar Oghlu Aliyev

La visite en Azerbaïdjan du ministre Eli Cohen s'inscrit dans un contexte de resserrement des liens entre les deux nations illustré par l’ouverture récente de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Israël et la nomination d'un ambassadeur permanent du pays chiite dans l’État hébreu.

Eli Cohen dirigera la délégation israélienne à la réunion du comité conjoint avec l'Azerbaïdjan, mais aussi la délégation commerciale qui comprend 20 entreprises israéliennes des domaines de la cybersécurité, de la sécurité intérieure, de la gestion de l'eau et de l'agriculture. Plusieurs rencontres entre la délégation commerciale israélienne et des entreprises et organisations gouvernementales azerbaïdjanaises sont programmées.