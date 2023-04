Le ministre israélien Eli Cohen entame sa visite à Bakou

Les relations entre lsraël et l'Azerbaïdjan se développent dans de nombreux domaines

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a entamé mardi sa visite diplomatique en Azerbaïdjan par une rencontre avec Mikhail Jabarov, ministre azéri de l'Économie. Les ministres se sont entretenus sur les questions de sécurité régionale et de renforcement des liens entre les deux pays en matière de sécurité.

Eli Cohen est arrivé en Azerbaïdjan à la tête d'une importante délégation économique comprenant des représentants des industries de la défense, de la cybernétique, de la sécurité intérieure, de l'agriculture et de la gestion de l'eau. "Les relations stratégiques entre Israël et l'Azerbaïdjan portent sur la sécurité, l'énergie, l'économie et le tourisme. L'Azerbaïdjan est un partenaire stratégique d'Israël en raison de sa situation géographique et du fait qu'il s'agit d'un pays chiite musulman qui a ouvert une ambassade en Israël", a déclaré Eli Cohen, ministre des Affaires étrangères.

"Nous nous efforçons de développer les liens entre les deux pays dans les domaines de la gestion de l'eau, du cyberespace, de l'agriculture, de la technologie et de l'innovation. Le potentiel économique de la connexion entre nos deux économies est énorme et nous continuerons à travailler ensemble pour le développer dans l'intérêt de nos peuples. La visite diplomatique en Azerbaïdjan aboutira au renforcement des liens entre les pays et à la signature d'accords et de transactions entre les entreprises israéliennes et les entreprises azéries", a-t-il ajouté.

Mercredi, Eli Cohen dirigera la délégation israélienne au comité mixte Israël-Azerbaïdjan et ouvrira le forum d'affaires. De plus, il devrait signer des accords de coopération dans les domaines de l'investissement, de l'éducation et de l'environnement.

Le ministre israélien dirige une délégation d'entreprises qui comprend 20 sociétés israéliennes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité intérieure, de la gestion de l'eau et de l'agriculture.

La délégation d'affaires, organisée par la Division de l'économie du ministère des Affaires étrangères, l'Institut d'exportation et l'ambassade d'Israël à Bakou, tiendra des dizaines de réunions avec des entreprises et des organisations gouvernementales en Azerbaïdjan.