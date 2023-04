Eli Cohen rencontrera le président turkmène, le ministre des AE, de l'Agriculture et la communauté juive locale

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, se rendra en visite officielle au Turkménistan mercredi soir, devenant ainsi le premier ministre israélien à se rendre dans cet État d'Asie centrale depuis près de trente ans. Le dernier en date avait été Shimon Peres, alors ministre des Affaires étrangères, qui s’y était rendu en 1994, trois ans après la chute de l’URSS.

Eli Cohen inaugurera l'ambassade d'Israël à Achgabat, la capitale du Turkménistan, qui se trouve à seulement 20 kilomètres de la frontière iranienne, ce qui en fera l'ambassade israélienne la plus proche du territoire iranien. Des experts estiment que la proximité de l'ambassade avec la longue frontière irano-turkmène pourrait constituer une solution stratégique pour une future attaque israélienne contre le programme nucléaire de la République islamique. L'État hébreu a un ambassadeur à Achgabat depuis plus de dix ans, mais l'envoyé israélien travaille depuis des hôtels et des bureaux temporaires.

AP Photo/Markus Schreiber Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen

Eli Cohen rencontrera le président turkmène Serdar Berdimuhamedov et le ministre des Affaires étrangères Rashid Meredov jeudi. Il s'entretiendra également avec le ministre turkmène de l'Agriculture ainsi que des membres de la communauté juive locale.

Le Turkménistan est un pays fermé au monde extérieur, dirigé par un dictateur. Les Nations unies considèrent le pays comme ayant l'un des contrôles les plus stricts de la planète en matière de droits de l'homme et de droits civils.