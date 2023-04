"J’imagine ce qu'auraient pensé les insurgés en nous voyant 80 ans plus tard, nous, les présidents de Pologne, d'Israël et d'Allemagne dire : plus jamais ça"

Le président israélien Isaac Herzog a assisté mercredi après-midi à la cérémonie officielle marquant le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, au cours de laquelle il a prononcé un discours. La cérémonie s'est déroulée sur la place près du mémorial Rapoport dédié aux héros de la révolte, construit sur le site de l'ancien ghetto d'où les Juifs polonais ont été déportés vers les chambres à gaz.

"Je viens ici aujourd'hui de Jérusalem, la capitale éternelle de l'État libre, souverain, juif et démocratique d'Israël. Je viens ici, et avec moi - avec nous - se trouvent ici les fils et les filles de familles entières, de communautés entières, qui étaient, et continuent d'être, les symboles d'une vie juive vibrante, d'une histoire millénaire, de la civilisation riche et prospère du judaïsme polonais", a déclaré le président israélien.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Isaac Herzog et les présidents allemand et polonais à la cérémonie de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie

"Nous sommes ici, 80 ans jour pour jour après le début de l'insurrection du ghetto de Varsovie, l'emblème de l'héroïsme, pendant les heures les plus sombres de l'humanité", a-t-il poursuivi. "À l'endroit où nous sommes réunis, se trouvait le ghetto, exigu et animé. À proximité se trouvait l’Umschlagplatz où a été scellé le sort de 300 000 Juifs polonais, déportés vers Treblinka".

"Face aux forces de l'oppresseur nazi, un groupe de jeunes Juifs polonais s'est dressé, déterminé, plein de foi et d'espoir, puisant sa force dans l'héroïsme biblique. Ils se sont battus et ils ont gagné", a continué Isaac Herzog. "Qu'est-ce qu'un héros ? Ici, la réponse est claire. Ce sont eux, les héros", a-t-il martelé. "Avec eux se trouvaient les Justes parmi les Nations et les membres des mouvements de résistance locaux qui ont risqué leur vie et choisi de ne pas rester les bras croisés", a-t-il déclaré.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Cérémonie de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie

"Je me tiens ici, en un lieu où des branches entières de notre peuple ont été abattues et j’imagine ce qu'ils auraient pensé en nous voyant 80 ans plus tard, nous, les présidents de Pologne, d'Israël et d'Allemagne saluer leur héroïsme et prêter ensemble le serment : plus jamais ça", a-t-il dit avant de remercier le président polonais Andrzej Duda pour son engagement dans le travail de mémoire et de commémoration. Il a ensuite remercié le président allemand Frank-Walter Steinmeier pour avoir évoqué la "culpabilité" et la "responsabilité" de son pays dans la catastrophe.

"Que les souvenirs des héros de la résistance et de la liberté, et de toutes les victimes du terrible Holocauste, soient préservés et ancrés dans le cœur de notre nation, et dans le cœur de toute l'humanité, de génération en génération, pour toujours", a conclu Isaac Herzog.