Israël : l'aviation s'entraîne en vue de la parade du Jour de l'indépendance

Des avions de chasse ont surpris les habitants de Jérusalem dans la matinée

Les résidents de Jérusalem ont été surpris mercredi matin par le bruit d'avions de chasse israélien de l'armée qui s'entrainaient en vue du traditionnel défilé aérien de la fête de l'Indépendance, qui a lieu la semaine prochaine.

Lors de cette parade aérienne, connue en hébreu sous le nom de "matas", des avions de chasse, des avions de ligne et des hélicoptères survolent les principales villes et localités israéliennes, du nord au sud, et certains appareils présentent un show aérien acrobatique sous le regard ébahi des habitants, dont la plupart profiteront de ce jour férie pour se retrouver entre amis ou en famille autour d'un barbecue.

Miriam Alster/Flash90 Des personnes sur la plage de Tel Aviv regardent le spectacle aérien militaire lors du 73e jour de l'indépendance d'Israël, le 15 avril 2021

Mardi prochain, Israël basculera dans la soirée du deuil de Yom HaZikaron (Journée du souvenir qui commémore la mémoire des victimes israéliennes de la guerre et du terrorisme) à la fête caractéristique de Yom HaAtsmaout (Jour de l'indépendance).