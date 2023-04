"Le peuple iranien est prêt à une normalisation avec Israël", (Reza Pahlavi, Prince héritier iranien)

"Les Iraniens cherchent la paix, avoir des relations de bon voisinage"

Le prince héritier d'Iran Reza Pahlavi, qui est actuellement en visite en Israël, a affirmé mercredi au micro d'I24NEWS que le peuple iranien est prêt à une normalisation avec l'Etat hébreu.

"Il n'y a pas de doute là-dessus. Avant la révolution islamique, des relations existaient avant la révolution avec Israël. L'Iran est maintenant dans le carcan d'un régime de terreur qui, dès le début, a été antagoniste envers nos voisins, et même les pays arabes sunnites", a affirmé Reza Pahlavi.

"De nombreux Iraniens qui ont dû quitter leur pays parce qu'ils étaient menacés, parce qu'ils étaient juifs, bahaïes ou opposés au régime sont ici en Israël et peuvent témoigner qu'ils n'ont pas perdu leur contact avec l'intérieur. Nous sommes désignés comme un pays terroriste. Les gens ne sont pas terroristes. Le régime oui. Les Iraniens cherchent la paix et avoir des relations de bon voisinage. Ils n'ont aucune raison d'être contre un pays. Au contraire, nous voulons avoir les mêmes espoirs d'un meilleur futur et d'opportunités avec une garantie de cette liberté", a ajouté le dignitaire iranien.

Le fils du Shah d'Iran est depuis quelques jours en Israël pour une visite au cours de laquelle il a rencontré plusieurs responsables israéliens ainsi que des membres de la communauté perse locale.