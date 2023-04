La fusillade a fait des blessés, mais aucun décès n'est à déplorer

Des terroristes ont tiré mercredi soir sur un bus entre les carrefours de Magdalen et Tophuh en Cisjordanie. Selon le chef du Conseil de Samarie, Yossi Dagan, aucun blessé n'est à déplorer.

Yonatan Sindel/Flash90

"Je dis clairement aux terroristes qui tirent en pleine nuit sur un bus civil sur une route principale, à ces terroristes de l'Autorité palestinienne - vous ne nous briserez jamais, les implantations en Samarie et dans tout Israël se développeront encore plus. Nous sommes juifs, nous croyons en la bonté, nous ajouterons plus de bâtiments, plus de routes et nous gagnerons", a-t-il déclaré dans un communiqué.