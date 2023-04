Les responsables israéliens ont souligné à plusieurs reprises que des liens avec l'Arabie saoudite serait l'accomplissement ultime d'une paix dans la région

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a évoqué mercredi la possibilité d'une visite en Arabie saoudite et a déclaré qu'un nouveau pays arabe normaliserait ses liens avec Israël cette année.

"Cette visite [en Arabie Saoudite] est envisagée, mais aucune date n'a encore été fixée", a déclaré Eli Cohen à la radio de l'armée israélienne.

Depuis la signature des accords d'Abraham parrainés par les États-Unis, normalisant les liens avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, Soudan et Maroc, Israël a continué à chercher à étendre l'initiative à d'autres pays. Les responsables israéliens ont souligné à plusieurs reprises que l'établissement de liens avec l'Arabie saoudite serait l'accomplissement ultime et essentiel à l'instauration de la paix dans la région.

De son côté, l'Arabie saoudite a déclaré à plusieurs reprises que tout accord de paix ou de normalisation des relations avec Israël était conditionné à la création d'un État palestinien indépendant.

Les responsables israéliens ont présenté l'Iran et la menace qu'il représente pour la région - notamment son programme nucléaire, son arsenal de missiles balistiques et son ingérence par l'armement et le financement de milices dans des pays tels que le Yémen, le Liban, l'Irak et la Syrie - comme un ennemi commun des pays arabes.

M. Cohen a réitéré la position de Jérusalem selon laquelle Israël n'est pas l'ennemi de l'Arabie saoudite, mais que l'ennemi du Royaume est l'Iran. Interrogé sur l'accord de normalisation des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran conclu le mois dernier sous l'égide de la Chine, M. Cohen a déclaré qu'il pourrait jouer en faveur d'Israël.

"C'est précisément cet accord qui peut conduire à un équilibre entre l'Arabie saoudite et Israël", a-t-il déclaré.

Lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que la normalisation des liens avec l'Arabie saoudite constituerait un "pas de géant" vers la fin du conflit israélo-palestinien.