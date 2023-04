Historique : le ministre israélien des AE au Turkménistan pour ouvrir une ambassade à 15km de l'Iran

Jérusalem considère le Turkménistan comme un pays d'importance stratégique et politique pour la sécurité régionale

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a atterri mercredi au Turkménistan où il rencontrera le président et les principaux ministres de ce pays d'Asie centrale, a rapporté le correspondant arabe d'i24NEWS, Bashar Zghayer. Il inaugurera également une ambassade israélienne à une douzaine de kilomètres de la frontière avec l'Iran.

"Les relations avec le Turkménistan sont importantes et stratégiques, dans le cadre des activités politiques et sécuritaires visant à renforcer les relations avec l'Asie centrale", a déclaré M. Cohen dans un communiqué. "Nous continuerons à promouvoir la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé et de la cyberdéfense.

La visite de M. Cohen était la première d'un ministre israélien des Affaires étrangères depuis près de trente ans, alors que l'État hébreu considérant le Turkménistan comme un pays d'importance stratégique et politique pour la sécurité régionale.

"L'inauguration de l'ambassade israélienne à Achgabat est un autre signe du renforcement des relations entre Israël et le Turkménistan", a déclaré l'ambassadeur israélien.

Cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Jérusalem et Achgabat. Il y a près de dix ans, Israël a ouvert une ambassade au Turkménistan, qui n'était jusqu'à présent qu'un bâtiment temporaire. Il s'agit de la troisième ambassade israélienne en Asie centrale, après celles du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan.

M. Cohen devrait rencontrer le président du Turkménistan, Sardar Berdimuhamedov, et son homologue, Rashid Mardov. Ils discuteront des questions de sécurité régionale et des possibilités de renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, de l'économie, de l'agriculture et de l'innovation.

Il inaugurera ensuite une structure permanente de la mission israélienne dans la capitale du pays, à une douzaine de kilomètres de la frontière nord-est de l'Iran.