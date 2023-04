"La participation des athlètes russes et biélorusses est une insulte à la mémoire de centaines de milliers de citoyens ukrainiens"

L'ambassade d'Ukraine en Israël a condamné mercredi la participation d'athlètes russes et biélorusses aux championnats d'Europe de sambo (art martial créé en URSS dans les années 1930), qui ont débuté cette semaine dans la ville côtière de Haïfa, dans le nord d'Israël.

Sur les réseaux sociaux, l'ambassade a déclaré qu'elle considérait la participation de ces athlètes comme une "insulte à la mémoire de centaines de milliers de citoyens ukrainiens, dont plus de 220 athlètes, qui ont donné leur vie dans la lutte pour l'avenir d'un pays européen démocratique". La déclaration de l'ambassade d'Ukraine appelle au boycott du tournoi et demande à Israël d'annuler l'événement.

"Nous protestons auprès du ministère de la Culture et des Sports et de la municipalité de Haïfa contre le déroulement des championnats d'Europe de sambo. Des athlètes russes et biélorusses participent à la compétition, qui est parrainée par une organisation gouvernementale russe boycottée par tous les pays occidentaux", a déclaré l'ambassade. Le tournoi est parrainé par la société énergétique russe Rosneft, qui a été frappée par des sanctions de l'UE après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"La Russie utilise la compétition comme une arme idéologique pour diffuser de la propagande et blanchir ses crimes. La Biélorussie, en tant que partenaire de l'agression militaire contre l'Ukraine, est également responsable des crimes contre l'humanité qui se sont produits en Ukraine", a ajouté l'ambassade.

Matanya Tausig/Flash90 La ville de Haïfa, Israël

"Nous appelons toutes les fédérations nationales de sambo des pays membres de la Fédération internationale de sambo et de la Fédération européenne de sambo à nous soutenir dans notre lutte pour préserver la liberté, l'égalité, les valeurs démocratiques et humaines, le sport international et les principes olympiques", a déclaré la Fédération nationale de sambo ukrainienne.

L'appel au boycott du tournoi n'est pas le premier lancé par l'Ukraine, dont l'équipe n'a pas participé à l'édition 2022 en Serbie après que la Fédération internationale de sambo (FIAS) a permis aux équipes russe et biélorusse de concourir.