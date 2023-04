Israël : "Le modèle de l'armée populaire est le seul qui puisse réussir" (chef de Tsahal)

"Depuis 75 ans, le modèle de l'armée populaire a prouvé qu'il n'y a pas et qu'il ne doit pas y avoir de substitut"

Le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi a réagi jeudi à la controverse autour de la nouvelle proposition de loi visant à exempter les ultra-orthodoxes de la conscription. "Il n'y aura pas de remplacement pour le modèle de conscription de l'Armée populaire de Tsahal", a-t-il déclaré dans un long discours prononcé à Latrun lors de l'ouverture d'un nouveau projet connu sous le nom de "Marche sur les chemins de Tsahal ", au cours duquel des milliers de soldats prendront part à une marche en suivant des itinéraires significatifs dans l'histoire de l'armée israélienne.

"Depuis 75 ans, le modèle de l'armée populaire a prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a pas et qu'il ne doit pas y avoir de substitut. C'est le secret de la force de Tsahal, le secret de la force de la nation", a-t-il affirmé devant un parterre de soldats.

"Nous allons revêtir nos uniformes et laisser tous les différends à l'extérieur afin que les citoyens d'Israël et ses jeunes sachent que nous avons un dénominateur commun : la sécurité de l'État. Pour cela, nous nous lèverons tous, nous défendrons le pays et nous risquerons nos vies, en nous serrant les coudes. Il n'y a qu'un seul chemin pour Tsahal et une seule armée, et c'est ensemble que nous l'emprunterons", a conclu Herzi Halevi.