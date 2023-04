Tsahal : les unités combattantes attirent moins les recrues selon une enquête

La motivation pour servir dans les unités combattantes en 2022 a été la plus faible jamais enregistrée

Une enquête interne menée par le Centre des sciences comportementales de Tsahal indique une baisse de la motivation des jeunes Israéliens à s'enrôler dans les unités combattantes par rapport aux années précédentes, a rapporté dimanche Israel Hayom.

IDF Spokesperson Des soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie le 12 janvier 2023

L'enquête a été menée auprès d'environ 40 % du personnel militaire et a révélé que la motivation pour servir dans des unités combattantes en 2022 a été la plus faible jamais enregistrée. En décembre 2022, seuls 66 % des hommes interrogés dans le cadre de l'enquête ont indiqué qu'ils souhaitaient servir dans des unités de combat, contre 73 % en 2020.

Le sondage a été conduit avant la controverse autour de la réforme judiciaire promue par le gouvernement et les refus de servir de certains réservistes. Chez les femmes, la baisse est encore plus significative : en 2022, 48 % des recrues féminines ont exprimé le souhait de servir dans des unités combattantes, contre 50 % en 2021, 53 % en 2020 et 60 % en 2018.

Tsahal a refusé dans un premier temps de transférer les données sur les motivations au Mouvement pour la liberté de l'information, qui a donc entamé une procédure judiciaire en vertu de la loi sur la liberté de l'information. Après plusieurs mois de procédure, l'armée a fini par rendre publiques ces données.

Tsahal affirme que la motivation des jeunes à s'enrôler est constituée de divers facteurs et ne peut être présentée par un seul chiffre. En effet, il peut arriver qu'une personne soit très motivée pour intégrer la brigade Golani et peu motivée par l'unité des tankistes.

Un porte-parole de l'armée a réagi à la diffusion de ces chiffres, soulignant que "l'enquête a été réalisée à des fins internes à Tsahal et n'a aucune influence sur la prise de décision en matière de planification des effectifs". "Les personnes interrogées représentent seulement 40 % des recrues (…) L'enquête ne reflète pas les données officielles de Tsahal concernant les motivations de recrutement de toutes les recrues", a-t-il ajouté.