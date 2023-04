Netanyahou serait revenu sur sa décision après les protestations aux Etats-Unis contre la nomination de la sulfureuse députée du Likoud

Des responsables au sein de la coalition ont indiqué samedi soir que le Premier ministre Benjamin Netanyahou serait revenu sur son intention de nommer la ministre du Likoud May Golan au poste de consul général d'Israël à New York à la place d'Asaf Zamir.

En début de semaine, la députée avait indiqué en anglais sur son compte Tweeter : "Je suis très flattée d'être considérée pour le poste de consul général d'Israël à New York. Je tiens à assurer tout le monde que si je suis nommé, je représenterai à 100 % les politiques générales du Premier ministre Netanyahou et du parti Likoud auquel j'appartiens".

Ce rétropédalage intervient après les inquiétudes exprimées par plusieurs dirigeants de la communauté juive, ainsi que par certains fonctionnaires du gouvernement, quant à la nomination du May Golan à ce poste stratégique, qui pourrait, selon eux, détériorer les relations entre les deux pays.

Le porte-parole adjoint du département d'État américain, Vedant Patel, avait réagi jeudi à la nomination de May Golan et à ses propos controversés exprimés il y a quelques années à l'encontre des migrants africains installés dans le sud de Tel-Aviv.

"D'une manière générale, nous condamnons ce type de rhétorique et nous pensons que ce type de langage est particulièrement préjudiciable lorsqu'il est amplifié à des postes de direction", a déclaré M. Patel.

Arie Leib Abrams/Flash90

Sur i24NEWS, l'ancien ambassadeur d'Israël en France Daniel Shek a estimé dimanche qu'"envoyer May Golan, une politicienne qui parle beaucoup et fort, et qui a avoué se sentir 'fière d’être raciste', au poste de consul d’Israël à New York est le comble de la stupidité".

Le poste de consul général d'Israël à New York est devenu vacant après la démission d'Asaf Zamir pour protester contre le licenciement du ministre de la Défense Yoav Galant, qui n'a finalement pas été entériné.