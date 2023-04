Un député israélien dénonce la couverture des implantations et du terrorisme par la BBC

Ohad Tal a appelé, dans une lettre, la chaîne britannique à revoir sa ligne éditoriale

La BBC met trop l'accent sur "l'illégalité" des implantations israéliennes tout en omettant de parler de l'illégalité du terrorisme, a écrit Ohad Tal, membre du parti Sionisme religieux, dans une lettre qu'il a envoyée dimanche au directeur général de la chaîne britannique BBC, Tim Davie.

Dans cette lettre, M. Tal demande à la BBC de revoir sa ligne éditoriale concernant les reportages sur Israël, les implantations et le terrorisme. Actuellement, la chaîne britannique encourage ses journalistes à "inclure le contexte selon lequel 'toutes les implantations de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, sont considérées comme illégales en vertu du droit international, bien qu'Israël le conteste'".

Les lignes directrices relatives à la rédaction d'articles sur le terrorisme, quant à elles, découragent activement l'utilisation des mots "terroriste" ou "terrorisme" s'ils ne sont pas utilisés dans une citation.

"Rien n'est plus ironique que le fait que la BBC insiste sur le fait que les implantations sont illégales tout en refusant de stipuler que le terrorisme est illégal", a écrit M. Tal dans sa lettre.

Le député israélien a ajouté que "l'attribution incessante d'une prétendue anarchie au seul État juif au monde, par le radiodiffuseur national britannique, ne peut que créer un vent arrière moralisateur au Royaume-Uni, attisant les préjugés latents à l'égard des Juifs britanniques à des niveaux manifestes et dangereux".

AP Photo/Kirsty Wigglesworth Le logo de la chaîne britannique BBC, à White City à Londres, le 17 octobre 2007

À la fin de sa lettre, le député a dressé une liste d'articles de la BBC où des organisations terroristes comme le Hamas ont déclaré que le terrorisme était une "réponse naturelle aux crimes" d'Israël. Il a ensuite comparé les lignes directrices de la BBC à la rhétorique terroriste, affirmant que les reportages comme ceux de la BBC alimentent les justifications des organisations terroristes avec la même logique.

En novembre, la BBC a présenté ses excuses pour le parti pris anti-israélien de ses reportages et, un mois plus tard, la chaîne a lancé une enquête sur ses reportages concernant les Juifs et Israël. La BBC a lancé une enquête après que le journal britannique The Jewish Chronicle a lancé une pétition demandant à la chaîne d'enquêter sur son impartialité.