Les Iraniens prennent position en mer Rouge, selon Tsahal

Téhéran aurait fourni au Hezbollah plusieurs navires sous-marins télécommandés

L'armée israélienne a mis en garde dimanche contre le spectre d'une détérioration de la situation sécuritaire sur le plan maritime, alors que l'Iran aurait établi des positions stratégiques dans la mer Rouge. Selon Tsahal, des navires civils iraniens ont été convertis pour des activités militaires dans la zone, et transportent des missiles sol-mer et des drones. Par conséquent, Israël compte renforcer son engagement dans la zone, en mettant l'accent sur des opérations navales contre l'Iran et le Yémen.

Par ailleurs, l'organisation terroriste Hezbollah a obtenu ces dernières années des navires sous-marins télécommandés, des avions sans pilote, des missiles de précision et même des dizaines de missiles côtiers qui menacent les navires de la marine, les plates-formes et les installations sensibles et stratégiques le long de la côte d'Israël.

Selon Tsahal, l'Iran a notamment transféré au Hezbollah le missile "Khalij Fars", un missile balistique à un étage contre des cibles navales, ayant une portée d'environ 400 km et qui pourrait bientôt atteindre jusqu'à 700 km. Il dispose d'une ogive de combat de 650 kg, ainsi qu'un système de ralliement qui lui permet d'atteindre sa cible avec une marge d'erreur de huit mètres et demi.

IDF Spokesperson's Unit Des navires de la marine israélienne naviguent aux côtés de drones navals américains dans le golfe d'Aqaba, sur une image publiée par l'armée le 22 septembre 2022.

L'armée israélienne estime que les Iraniens ont pris la décision d'influencer au-delà du golfe Persique, et donc de placer des navires vers la mer Rouge afin de menacer aussi bien les intérêts d'Israël que les routes commerciales maritimes qui affectent le monde entier. L'État hébreu est notamment convaincu que Téhéran cherche à faire passer des armes depuis la mer Rouge à des organisations terroristes.

En 2022, la marine israélienne a mené une cinquantaine d'opérations au large de Gaza, en mer Rouge, mais aussi au large du Liban et de la Syrie. Pour parer à toute escalade de la violence en mer, Israël a disposé douze navires de guerre à différents points stratégiques.