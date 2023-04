La responsable européenne a envoyé un message d'amitié l'occasion du Jour de l'indépendance de l'État hébreu

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a envoyé mercredi un message d'amitié à Israël à l'occasion du Jour de l'indépendance du pays. "Aujourd'hui, nous célébrons les 75 ans d'indépendance d'Israël et d'amitié avec l'Europe", a-t-elle affirmé dans une vidéo publiée sur Twitter.

S'adressant au président israélien Isaac Herzog et à tout le peuple d'Israël, Mme von der Leyen a déclaré : "Il y a soixante-quinze ans, un rêve s'est réalisé avec le jour de l'indépendance d'Israël. Après la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité, le peuple juif a enfin pu construire un foyer sur la Terre promise".

"Aujourd'hui, nous célébrons 75 ans de démocratie vibrante au cœur du Moyen-Orient. Soixante-quinze ans de dynamisme, d'ingéniosité et d'innovations révolutionnaires. Vous avez littéralement fait fleurir le désert, comme j'ai pu le constater lors de ma visite dans le Néguev l'année dernière", a-t-elle ajouté.

Haim Zach/GPO Le président israélien Isaac Herzog et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen à Bruxelles, mercredi 25 janvier 2023

"Aujourd'hui, nous célébrons également 75 ans d'amitié entre Israël et l'Europe. Nous avons plus en commun que la géographie ne le laisse supposer : notre culture partagée, nos valeurs et les centaines de milliers de citoyens ayant la double nationalité européenne et israélienne ont créé un lien profond entre nous", a poursuivi Ursula von der Leyen.

"L'Europe et Israël sont voués à être des amis et des alliés", a-t-elle conclu. "Votre liberté est notre liberté. Joyeux anniversaire à tout le peuple d'Israël".